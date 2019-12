Dankzij crowdfunding terug naar het slagveld: Amerikaanse veteranen keren na 75 jaar terug naar Bastenaken

Een van de bloedigste veldslagen van de Tweede Wereldoorlog startte dag op dag 75 jaar geleden in Bastenaken. Daar werd de Slag om de Ardennen afgelopen weekend en ook maandag nog herdacht, in de aanwezigheid van Amerikaanse veteranen die er in 1944 vochten. Sommigen van hen keren nu pas voor het eerst terug, dankzij de crowdfunding van een schrijver. “Het brengt alleen maar slechte herinneringen naar boven, en toch ben ik blij dat ik hier ben”, zegt Bob (96).

Met zeventien zijn ze, de veteranen die terugkeren voor de herdenking. Zowat de helft van hen is hier voor het eerst, 75 jaar nadat ze vochten in de ‘Battle of the Bulge’. Naar hier gehaald op kosten ...