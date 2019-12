Rousseau mag voorzitterschap en Vlaams Parlement combineren

In T-shirt en op sneakers hield Conner Rousseau (27) zaterdagmiddag zijn maidenspeech als voorzitter van SP.A. Het werd een oproep aan zijn collega’s om te stoppen met de politieke spelletjes. “Politici zijn vandaag liever bezig met ballekes in tomatensaus voor een Vlaamse canon in plaats van ervoor te zorgen dat elk kind op school ’s middags die ballekes op zijn bord krijgt.” Rousseau wil zijn partij naar “iets nieuws” en “iets positiefs” leiden tegen “het negatieve en destructieve dat niets oplost”.

Om zelf het voorbeeld te geven, vernieuwt SP.A alvast het beslissingsproces binnen de partij. Binnenkort krijgt ieder lid een stem bij de belangrijke beslissingen die genomen worden. Nu is dat ofwel het partijbestuur, ofwel een selectie van de leden – bepaald door de grootte van hun lokale afdeling. Straks wordt dat één lid, één stem.

Het congres besliste ook dat Conner Rousseau in het Vlaams Parlement mag blijven. Binnen de partij zijn strikte regels over het cumuleren van mandaten, maar 55 procent van de stemgerechtigde leden zette het licht op groen voor zo’n cumul. Het fractieleiderschap laat Rousseau wel schieten. De 35-jarige Hannelore Goeman zal voortaan de troepen in het Vlaams Parlement leiden, als enige vrouwelijke fractieleider. (mvdr)