Daar is Super Jan weer

Neen, het was allesbehalve het mooiste doelpunt van de avond. Lucas Moura zette de Spurs snel op voorsprong met een briljante solo, Adama Traore poeierde de gelijkmaker van Wolves staalhard binnen. Dan was de kopbal van Jan Vertonghen van minder spectaculaire makelij. Precies, dat wel. Maar de linksvoetige verdediger werd helemaal over het hoofd gezien aan de tweede paal in de blessuretijd en kopte netjes binnen.

Van een pruillip op Wembley...

Vertonghen werd niet alleen zondagavond in het Molineux Stadium over het hoofd gezien. Ook in Londen keek de ondertussen ontslagen Mauricio Pochettino in het begin van het seizoen over hem heen in zijn ploegopstelling. Op de openingsspeeldag was er zelfs geen plek in de selectie voor hem en dat nauwelijks vier maanden na de Champions League-finale tegen Liverpool. Vanuit de tribune op Wembley zag hij hoe zijn maatje Toby Alderweireld het gezelschap kreeg van Davinson Sanchez. Een bevreemdend beeld: Vertonghen was tot dan toe al zeven seizoenen incontournable bij Tottenham.“Niks aan de hand”, zei Pochettino toen. “Iedereen moet begrijpen dat we op elke plek meer dan één keuze hebben.”

Ook de volgende twee speeldagen moest Vertonghen tevreden zijn met een plekje op de bank. Tegen Arsenal kwam de verdediger uit het niets terug in de ploeg. Nadien maakte hij zes keer na elkaar de negentig minuten vol, tot een scheur in de hamstrings roer in het eten gooide. Volledig hersteld en een trainerswissel later is Jan Vertonghen nu opnieuw de oude.

De knipoog naar ploegmaat Heung-min Son sprak boekdelen vorige week. De Zuid-Koreaan maakte een geweldig doelpunt tegen Burnley na een indrukwekkende solo, ingezet met een eenvoudige passje van Vertonghen. “Son mag blij zijn dat ik hem die pass heb gegeven”, reageerde Vertonghen. “Hij deed het daarna ook wel goed.” Een ludieke reactie, tekenend voor iemand die goed in zijn vel zit.

… tot dansen in de kleedkamer

Of dat ervoor zorgt dat Vertonghen een verlengd verblijf bij de Spurs nog ziet zitten, is voorlopig koffiedik kijken. Coach José Mourinho is alvast tuk op onze Rode Duivels achterin: Mega Toby en Super Jan zijn zeker van hun plek onder de Portugees. Samen met EK-tegenstander Christian Eriksen zijn de Belgen wel einde contract. Het clubje van drie wilde of kon nog niet bijtekenen in Londen. Financieel kwam het topvoorstel nog niet uit de bus, sportief zijn de Spurs ook niet aan hun beste jaar bezig. Het houdt Mourinho ongetwijfeld ook bezig, met de winterstop in het vooruitzicht. “Ik weet dus nog niet hoe ik hen kan beïnvloeden. Maar of ze nu vertrekken in januari, vertrekken in juni of bijtekenen: alles zal gebaseerd zijn op hoe goed ze zich zullen voelen.”

De viering van de spelers van Tottenham toonde wel dat Mourinho op goede weg is. Het zit weer goed bij de Spurs. Lucas Moura verklapte dat iedereen na de match stond te dansen in de kleedkamer. Ook matchwinnaar Vertonghen genoot zichtbaar. “Er bestaat bijna geen beter gevoel dan op zo’n manier toch nog te winnen, want we hadden het niet onder de markt tegen de Wolves. De manier waarop we vierden, zegt genoeg, denk ik. Het gaat een leuke busrit terug worden.”

Vertonghen durft ook naar boven te kijken, want Tottenham staat weer waar het eigenlijk thuishoort. “Na de slechte start komen we weer in de buurt van de top vier. De kwalificatie voor de 1/8ste finales in de Champions League gaf ons ook een mentale boost.” Door de overwinning klimt Tottenham over Wolverhampton naar de vijfde plaats in de Premier League. Het volgt op drie punten van Chelsea, de tegenstander van volgende week zondag. Afspraak op Wembley, en liever met danspasje dan met een pruillip.