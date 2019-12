Tientallen gewonden bij gewelddadig protest tegen burgerschapswet in New Delhi

Bij gewelddadige protesten tegen een nieuwe burgerschapswet zijn in de Indiase hoofdstad New Delhi tientallen gewonden gevallen. Persagentschap Reuters spreekt zelfs van meer dan honderd gewonden die door ziekenhuizen moesten worden verzorgd.

Duizenden mensen waren zondag de straat opgetrokken om te protesteren tegen de omstreden wet. Heel wat voertuigen, waaronder ook bussen, werden in brand gestoken. De politie zette traangas in en ging de manifestanten die aan de Jamia Millia Islamia University hadden verzameld met wapenstokken te lijf. Minstens 50 personen werden opgepakt.

De geamendeerde burgerschapswet werd woensdag door het parlement in New Delhi goedgekeurd, en maakt het gemakkelijker voor bepaalde religieuze minderheden (zoals de hindoes, sikhs, boeddhisten, Jains, Parsi en christenen) uit naburige landen met een moslimmeerderheid (zoals Pakistan, Bangladesh en Afghanistan) om staatsburger van India te worden. De wet geldt echter niet voor moslims. Volgens sommige tegenstanders tast de nieuwe wet de seculiere fundamenten van het land aan. “We willen geen India waar over ons burgerschap beslist wordt op basis van onze religie”, verklaarde studentenleider N Sai Balaji.

VN: “Discriminerend”

De Indiase premier Narendra Modi verklaarde op twitter dat de wet het leed van veel vervolgde minderheden zal verlichten, maar de oppositie ziet dat anders. “De wet is een aanval op India’s grondwet en democratie. Ze raakt de ziel van India en is moreel laakbaar”, aldus Anand Sharma van de Nationale Congrespartij.

Het VN-mensenrechtenbureau in Genève omschrijft de wet als “fundamenteel discriminerend”. Ze “ondermijnt de belofte van gelijkheid voor de wet, waartoe India zich onder andere via de eigen grondwet heeft verbonden”, luidt het.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS