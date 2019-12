Erdogan dreigt met sluiting van legerbasissen die door VS worden gebruikt

Erdogan deed de verklaringen in een televisie-interview. Foto: AP

De Turkse president Erdogan dreigt met de sluiting van legerbasissen die de VS in Turkije gebruiken. Een antwoord op dreigende sancties van Washington.

Turkije zou “indien nodig” zijn luchtmachtbasis in Incirlik en het Kurecik radarstation in de oostelijke provincie Malatya kunnen sluiten, verklaarde Recep Tayyip Erdogan zondag in een interview op televisie. Hij zei ook dat Ankara op een gepaste manier zou antwoorden indien Turkije “maatregelen zoals sancties” opgelegd krijgt.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu insinueerde vorige week ook al dat Turkije de Amerikanen mogelijk de toegang zou kunnen ontzeggen tot legerbasissen indien de VS maatregelen zouden nemen tegen de Turken. In de Verenigde Staten wordt aangedrongen op sancties naar aanleiding van de aankoop door Turkije van het Russische raketafweersysteem S-400.

Volgens de VS bestaat de kans dat Rusland via het afweersysteem aan gevoelige gegevens kan geraken over de capaciteiten van de Amerikaanse F-35-gevechtsvliegtuigen. Voorts wordt gevreesd voor veiligheidsrisico’s voor de militaire uitrusting van de NAVO in Turkije.

Bekoelde relaties

De relaties tussen Washington en Ankara zijn stevig bekoeld sinds de Turkse inval in het noordoosten van Syrië begin oktober. De Turken wilden in Syrië de Koerden verdrijven, terwijl die laatste Amerikaanse bondgenoten waren in de strijd tegen terreurgroep ISIS.

De banden raakten verder verzuurd door de resolutie over Armenië, die het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden eind oktober goedkeurde. Daarin wordt de massamoord aan het begin van de 20ste eeuw door het Ottomaanse Rijk op de Armeniërs als genocide erkend.

Daarnaast is er de kwestie rond de Turkse prediker Fethullah Gülen. Turkije beschuldigt hem ervan achter de poging tot staatsgreep van juli 2016 te zitten. Gülen leeft in ballingschap in de Amerikaanse staat Pennsylvania, en Ankara drong al ettelijke keren tevergeefs aan op zijn uitlevering.