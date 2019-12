Venezuela beschuldigt VS van medeplichtigheid aan planning nieuwe staatsgreep

Ondanks gecontesteerde verkiezingen is Nicolás Maduro al een jaar bezig aan zijn tweede termijn als president. Foto: EPA-EFE

De socialistische regering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft naar eigen zeggen opnieuw plannen ontdekt om het regime omver te werpen. Volgens Maduro zijn de Verenigde Staten daar ook bij betrokken. Dat meldt de krant El Nacional.

Bijna een jaar nadat in Venezuela een felle machtsstrijd losbarstte tussen de oppositie en de regering-Maduro, werd volgens die laatste een nieuwe poging tot staatsgreep gepland.

Maduro werd vorig jaar verkozen voor een tweede termijn als president. Dat gebeurde tijdens een omstreden stembusslag die door bijna de volledige oppositie werd geboycot. Oppositieleider Juan Guaidó, de voorzitter van het door de oppositie gedomineerde maar gemuilkorfde parlement, wierp zichzelf in januari op als interim-president. Tientallen landen waaronder de Verenigde Staten en de Europese Unie erkenden hem. Toch zit de socialistische president Nicolás Maduro nog steeds in het zadel, mede dankzij de steun van het leger en van buitenlandse bondgenoten als China, Rusland, Cuba, Bolivia en Nicaragua.

“U leidt deze bloedige plannen”

Volgens de regering-Maduro zit Juan Guaidó ook nu weer achter de plannen om het regime omver te werpen. De regering wijst tevens naar oppositieleider Leopoldo López én naar de Amerikaanse zaakgelastigde voor Venezuela. “We hebben een samenzwering ontdekt. Ze wilden kazernes aanvallen en soldaten van het vaderland doden”, luidde het. “James Story (vertegenwoordiger van de VS, nvdr.), u leidt deze bloedige plannen. Vroeger of later zult u ter verantwoording worden geroepen”, verklaarde Maduro.

De voorbije maanden haalden de Verenigde Staten zowat alles uit de kast om de regering-Maduro op de knieën te krijgen: dreigementen van een militaire inval, economische sancties, de erkenning van de regering van oppositieleider Juan Guaidó, steun aan dissidenten, de bevriezing van activa. Dat alles omdat de regering-Maduro, aldus de VS, haar macht misbruikt, de mensenrechten schendt en de positie van interim-president Guaidó ondermijnt.

Humanitaire crisis

Onder Maduro’s presidentschap kende Venezuela een ongeziene economische en politieke crisis. De humanitaire situatie in het ooit zo rijke Venezuela is inmiddels rampzalig te noemen. Zo’n 4,5 miljoen van de ongeveer 30 miljoen Venezolanen hebben het land al verlaten.