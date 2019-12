Burgemeester herhaalt oproep na tweede eenzame dode op korte tijd: “Hou je buren in de gaten”

Brugge - De 42-jarige man uit de Grauwwerkersstraat in Brugge, die vorige week door zijn huisbaas dood werd aangetroffen in zijn appartement, is niet de enige die een eenzame dood gestorven is. Twee weken geleden werd een 51-jarige Bruggeling al dood aangetroffen in zijn appartement. De man lag er al twee maanden.

In Brugge werden in twee weken tijd twee personen ontdekt die al enkele weken overleden waren. Afgelopen woensdag gebeurde dat in de Grauwwerkersstraat in het stadscentrum. Twee weken eerder werd ook al een 51-jarige man dood aangetroffen in zijn appartement in de Blauwe Poort in Sint-Kruis. Hij zou er al twee maanden gelegen hebben.

Het was de neef van de Bruggeling met Somalische roots die de gruwelijke ontdekking deed. Hij woont in Nederland en had al een tijdje geen contact meer gehad met zijn nonkel. Hij vond dat verdacht en ging langs.

Daar trof hij zijn lijk aan, in verregaande staat van ontbinding. De man had verder geen tot weinig contact met andere familieleden. Daarom duurde het tot de neef onraad rook vooraleer hij ontdekt werd.

Brugge startte in 2018 met een anti-eenzaamheidsplan nadat toen vier gelijkaardige sterfgevallen in een korte periode werden vastgesteld. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) roept zijn inwoners op om de buren in de gaten te houden. “Als u al even geen beweging meer gezien heeft, neem dan contact op met de politie”, aldus de burgervader.