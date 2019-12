Live loting Europa League en Champions League: vanaf 12u kennen Club Brugge en AA Gent hun tegenstanders in Europa

Club Brugge en AA Gent gaan vanmiddag om 12u in het Zwitserse Nyon als Belgische vertegenwoordigers de trommel in voor de loting van de zestiende finales in de Europa League. Gent won zijn groep in de Europa League is zo reekshoofd. Club Brugge behoorde niet tot de beste vier nummers drie uit de poulefase van de Champions League en is dus geen reekshoofd.