Groen reageert voor het eerst: “Verder gaan met partijen die stappen vooruit willen zetten”

Paars-geel of paars-groen al dat niet met CD&V: er is al wat inkt gevloeid over het vormen van een federale regering sinds de verkiezingen van 26 mei. En niet alleen inkt. Met Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) zijn we toe aan informateurs nummer zes en zeven en daarnaast worden de uithalen van de partijvoorzitters steeds persoonlijker. Alleen bij groen bleef het de afgelopen maanden opvallend stil. “We kunnen alleen maar een nieuwe regering vormen als er vertrouwen is tussen de partijen”, zegt voorzitter Meyrem Almaci in De Ochtend op radio 1.

“Ik mis het vertrouwen tussen de verschillende partijen, ik mis de wil om vooruit te gaan en constructief met elkaar om te gaan”, zegt Almaci over de formatie. “Ik hoor dat partijvoorzitters naar elkaar uithalen, Bart De Wever bijvoorbeeld , en zo kweek je geen vertrouwen.” Ook hamert de voorzitster van Groen erop dat we voort moeten maken. “Er is geen enkele organisatie of bedrijf dat zich zo’n getreuzel zes maanden later nog kan permitteren. Hoe langer het duurt, hoe meer extreme partijen zoals Vlaams Belang zich gaan profileren.”

Maar de uitdagingen zijn bijzonder groot. “Je kan nieuwe verkiezingen organiseren maar uiteindelijk zal er toch één groep het heft in handen moeten nemen.” En daarbij zijn vertrouwen en discretie belangrijk. Je vormt geen regering door grote verklaringen af te leggen in te pers. We zitten nog niet eens in de formatieronde: je gaat in deze fase uiterst discreet met elkaar om uiteindelijk vooruit te gaan met de partijen die ook echt stappen vooruit willen zetten.”

Een andere ontgoocheling voor Almaci is de klimaatconferentie van Madrid. “Ik deel de mening van de wetenschappers. Alles werd doorgeschoven naar de conferentie van Glasgow in 2020. Ook is het nu al duidelijk dat we de doelstellingen van Parijs niet zullen halen. En dat is verontrustend. Alle landen beseffen dat we iets moeten doen, kijk maar naar de bosbranden in Sydney. Maar samenwerken, het multilaterisme, is zeer moeilijk. En nochtans kan één land weinig doen, ook dit moéten dit samen doen”