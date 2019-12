Twee doden bij hevige woningbrand in Aalst

Aalst - In Nieuwerkerken, een deelgemeente van Aalst in Oost-Vlaanderen, zijn afgelopen nacht twee personen omgekomen bij een woningbrand. Dat schrijft VRT NEWS. De brandweer kwam snel ter plaatse maar kon door de uitslaande vlammen de woning niet betreden. Hoe het vuur ontstaan is, is voorlopig niet duidelijk.

Rond 6.00 uur ’s ochtends kreeg de brandweer een melding over een woningbrand in de Bredeweg in Nieuwerkerken. Het vuur was zo hevig dat de brandweer bij aankomst de woning niet kon betreden. Voor de slachtoffers, vermoedelijk een ouder koppel, kwam alle hulp te laat. Hoe de brand precies ontstaan is, is voorlopig niet duidelijk. De brandweer probeert om 8.00 uur nog steeds de brand onder controle te krijgen.

De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen zal vermoedelijk een branddeskundige en een wetsgeneesheer aanstellen.