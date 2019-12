Consultaties bij tabakoloog met ruim 20 procent gestegen

Steeds meer Vlamingen die willen stoppen met roken vinden de weg naar de tabakoloog. Het aantal consultaties nam in de eerste negen maanden van dit jaar toe met 23 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid maandag.

Twee op de drie rokers in ons land willen stoppen met roken, een op de drie onderneemt ook daadwerkelijk een poging, maar slechts een beperkt aantal van de mensen die willen stoppen doet een beroep op begeleiding door een tabakoloog. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting tegen Kanker. “Nochtans tonen studies aan dat je drie tot vier keer meer kans hebt op succes als je je laat begeleiden”, zegt Christine Plets van de Stichting tegen Kanker.

Begeleiding

De tabakoloog is een rookstopspecialist, een arts, psycholoog of andere gezondheidsprofessional die speciaal is opgeleid om mensen te begeleiden doorheen alle aspecten van het rookstopproces. Die begeleiding gebeurt alleen of in groep, afhankelijk van de voorkeur van de deelnemer.

In mei werd er een campagne gelanceerd om rookstopbegeleiding door een tabakoloog te promoten onder het motto “Stoppen met roken doe je niet alleen”. Die campagne heeft effect gehad. Bij de start ervan had de website van Tabakstop een bezoekerstoename van 127 procent ten opzichte van de maand mei in 2018. In het kader van de campagne bestelden gezondheidsprofessionals ook meer dan 43.000 folders en affiches.