Pakjesrecord voor Bpost

Bpost verwerkt deze eindejaarsperiode tot 480.000 pakjes per dag, een record. Dat blijkt uit cijfers die het postbedrijf maandag heeft vrijgegeven. Het gaat om een stijging met meer dan 20 procent tegenover vorig jaar.

De pakjeskoorts bij bpost begon al op 2 december, met de koopjesdagen van “black friday”, “cyber monday” en Sinterklaas. Ook met het kerstweekend in zicht blijven de volumes op recordhoogte. Het bedrijf verwacht de dagen voor Kerstmis gemiddeld 440.000 pakjes per dag te verwerken, een stijging met meer dan 60 procent tegenover een gewone werkdag en 20 procent meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Bpost rekruteerde 1.900 extra tijdelijke medewerkers om de eindejaarspiek rond te krijgen.