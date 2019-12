Maggie De Block over prijsverschillen ziekenhuizen: “Ziekenfondsen moeten patiënten verdedigen”

Patiënten betalen voor dezelfde ingreep soms veel meer in het ene ziekenhuis dan in het andere. Dat blijkt uit de 15de editie van de ziekenhuisbarometer van de Christelijke Mutualiteit, met ruim 4,5 miljoen leden ’s lands grootste ziekenfonds. “De ziekenfondsen moeten dat zelf aankaarten bij de ziekenhuizen”, zegt bevoegd minister Maggie De Block.

LEES OOK. Dezelfde ingreep, hetzelfde kamertype en toch 27 keer duurder: verschillen tussen ziekenhuizen erg groot

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is niet te spreken over de extra’s die ziekenhuizen en artsen aanrekenen in tweepersoonskamers. Maar omdat die bijkomende kosten niet vergoed worden door de ziekteverzekering, moeten de ziekenfondsen die zelf aankaarten bij de ziekenhuizen. “Die niet vergoedbare extra’s zijn een truc van de foor om mensen extra te laten betalen”, zegt De Block aan VRT NEWS. “Het zijn de ziekenfondsen die moeten optreden als verdediger van de patiënt, ze worden daar ook voor betaald. Zij moeten het aankaarten bij de ziekenhuizen zodat die kosten in de toekomst vermeden kunnen worden.”

LEES OOK. Dit zijn de duurste en goedkoopste ziekenhuizen van het land en zo bespaar je op de factuur