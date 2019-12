Jongen (12) stond doodsangsten uit, toen hij door zolder van kerk viel: “Hing twintig minuten zes meter boven de grond”

Een twaalfjarige jongen stond afgelopen doodsangsten uit in een kerk in het Waals-Brabantse Waver. Het kind zakte tijdens de pauze door de vloer van de zolder en bengelde minutenlang zes meter boven de grond.

De zondagsviering in de Saints Pierre en Marcellin kerk in Waver liep niet helemaal zoals gepland. Halverwege het kerstconcert werd een korte pauze ingelast zodat de 250 aanwezigen even de benen kon strekken. Het was tijdens die pauze dat er plots een gidsplaat van het plafond naar beneden viel. Aanvankelijk vielen er geen gewonden tot een van de bezoekers plots twee benen door het plafond zag bengelen. De jongen, die helemaal in paniek was, hing zo’n zes meter boven de grond en had zich met zijn ellebogen vastgehaakt achter de balken.

Klokkentoren

“We wilden alleen maar spelen”, zegt zijn zusje Olga aan La Dernière Heure. “We waren de klokkentoren aan het verkennen toen we op een houten deur stootten. We waren nieuwsgierig dus trokken we ze open. Het was er zeer donker en we vonden een trap naar beneden. We besloten een filmpje te maken terwijl mijn broer alles wat we zagen becommentarieerde. Plots barstte de grond open en viel mijn broer in het gat.”

Het aanwezige publiek aarzelde geen seconde en vormde met hun jassen en truien een kledingmatras, voor mocht de jongen naar beneden vallen. “Het was ontroerend om te zien”, zegt mama Géraldine. “Iedereen werkte samen om mijn jongen te redden. Ikzelf klom in de klokkentoren maar ik wist niet goed waar ik mijn voeten kon zetten. Ik was bang dat ik ook naar beneden zou vallen.”

Twee moedige mannen namen het van Géraldine over en trokken de jongen na twintig bange minuten opnieuw omhoog. “Het incident heeft de held in het aanwezige publiek wakker gemaakt.”

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de jongen kwam er met de schrik vanaf. Na het ruimen van het puin kon ook het concert gewoon doorgaan.