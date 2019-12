Youth for Climate teleurgesteld: “we gaan door”

Youth for Climate, de beweging achter de scholierenstakingen en -betogingen, is erg teleurgesteld over de resultaten van de Klimaatconferentie in Madrid. “We gaan door”, klinkt het maandag in een persbericht.

De jongerenbeweging is teleurgesteld over het feit dat de belangrijkste discussies om de opwarming van de aarde te beperken, uitgesteld zijn naar volgend jaar, op de Klimaatconferentie in Glasgow. “De tijd is nochtans steeds meer in ons nadeel”, klinkt het. “De wetenschappelijke verslagen worden steeds verontrustender en de uitdagingen groter, het blijkt dat deze niet tot bij de oren van de onderhandelaars zijn geraakt.”

Ontevreden

Ook over de klimaat- en energieplannen op Belgisch niveau is Youth for Climate ontevreden. “Het haalt de klimaatdoelstellingen voor 2030 niet (...) Het is belangrijk dat de landen uit het Westen de leiding nemen in deze transitie. Hoe kunnen we anders verwachten dat de rest van de wereld ook mee doet? We zijn geshockeerd door het gebrek aan solidariteit en verantwoordelijkheid tegenover zij die nu al de gevolgen voelen van de klimaatverandering.”

De beweging leidt hieruit af dat de politici de urgentie van de klimaatproblematiek nog niet beseffen. “We gaan door”, klinkt het, zonder details over concrete acties.

Chili

De gezichten van Youth for Climate, Anuna De Wever en Adelaïde Charlier, volgden de Klimaattop van Madrid noodgedwongen vanuit Latijns-Amerika. Ze reisden met een zeilboot naar Chili, waar de klimaattop normaal gezien zou plaatsvinden. Maar vanwege de sociale spanningen en protesten in het Zuid-Amerikaanse land annuleerde Chili de conferentie. De top verhuisde daarop naar Madrid, maar daar konden de klimaatactivisten niet meer op tijd geraken per boot. Ze werden in Madrid vervangen door een zestal jonge collega’s van Youth For Climate Belgium.