Ruim 1.500 zorgverleners tekenen petitie voor verlenging abortustermijn

Zowat 1.500 zorgverleners hebben een petitie getekend om hun steun duidelijk te maken voor de verlenging van de abortustermijn naar 18 weken. De petitie gaat uit van de vrijzinnige koepel deMens.nu. In totaal is de petitie al door bijna 18.500 mensen ondertekend.

“Het aantal weken uitbreiden zal voor een meer comfortabele reflectieperiode zorgen dan een gehaaste abortus omdat de wettelijke termijn verstrijkt”, vinden de initiatiefnemers. “We hebben begrip voor elke individuele situatie. Anticonceptie is niet voor honderd procent betrouwbaar, zelfs niet bij correct gebruik. Hormonale anticonceptie kan de menstruatie onderdrukken, in andere gevallen blijft een zwangere vrouw menstrueren. Ook zwangerschapsontkenning is een realiteit.” De ondertekenaars pleiten voor meer seksuele en relationele opvoeding om het aantal ongewenste zwangerschappen terug te dringen.

De Kamercommissie Justitie keurde eind november een versoepeling van de abortuswet goed, al volgt er op vraag van CD&V wel een tweede lezing. Concreet gaat de wettelijke termijn waarbinnen een abortus kan van 12 naar 18 weken, en wordt de verplichte bedenktijd ingekort. Eerder al ondertekenden ruim 750 zorgprofessionals een open brief tegen de verruiming van abortus.