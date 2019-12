Libanese president stelt consultaties voor nieuwe premier uit

De Libanese president Michel Aoen heeft maandag na het nachtelijk geweld tussen de ordediensten en manifestanten de parlementaire consultaties voor de benoeming van een nieuwe premier uitgesteld, zo heeft zijn kabinet meegedeeld.

Volgens het communiqué heeft de enige kandidaat voor de post, ontslagnemend premier Saad Hariri, om uitstel naar donderdag gevraagd.

Het betreft bindende en grondwettelijk voorgeschreven raadplegingen. Ze zijn voor de tweede keer op een week tijd verdaagd.

Sinds 17 oktober is er Libanon landelijk protest, wat twee weken later tot het ontslag van Hariri leidde.Demonstranten eisen een regering van technocraten, in plaats van de gewone politieke klasse, om de belabberde economie van het land weer aan te zwengelen.