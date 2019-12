Hoog bezoek voor herdenking van de Slag om de Ardennen

Het Belgische vorstenpaar, premier Sophie Wilmès, Groothertog Henri van Luxemburg, Luxemburgs premier Xavier Bettel, de Poolse president Andrzej Duda, zijn Duitse ambtgenoot Frank-Walter Steinmeier en de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zijn maandag in Bastenaken voor de herdenking van de 75ste verjaardag van de Slag om de Ardennen.

De plechtigheid van een uurtje begint straks om 10.45 uur aan het oorlogsmonument Mardasson in Bastenaken. Vijftien aanwezige Amerikaanse veteranen die deelnamen aan de veldslag, en twee Belgische burgers die getuige waren, worden er geëerd. Er volgen ook nog toespraken, getuigenissen, een luchtdefilé met jachtvliegtuigen, en ook de Last Post zal worden gespeeld.

De Slag om de Ardennen was het laatste grote offensief van het Duitse leger aan het westfront in de Tweede Wereldoorlog. Bij de gevechten, die zes weken duurden, vielen ongeveer 75.000 Amerikaanse doden. ‘The Battle of the Bulge’ staat bij de Amerikanen bekend als een van de meest dodelijke veldslagen van WOII.

Foto: MAXPPP