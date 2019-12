Voor 60 miljoen juwelen gestolen uit huis van Formule 1-erfgename Tamara Ecclestone

Drie inbrekers zijn erin geslaagd in te breken in de superbeveiligde villa van Tamara Ecclestone (35) en voor 60 miljoen euro aan juwelen te stelen. Tamara Ecclestone is de schatrijke dochter van Formule 1-baas Bernie Ecclestone.

De politie begrijpt het niet. Tamara Ecclestone woont in een zwaar beveiligd huis in Kensington, een van de meest beveilgde wijken van Londen. Even verderop in de straat wonen ook Roman Abramovich, de rijkste Chinees Wang Jianlin en de sultan van Brunei. Zelfs de Britse royals hebben hier eigendommen.

Het is niet dat Ecclestones juwelen voor het grijpen lagen. Volgens de politie zaten ze op verschillende plaatsen in verschillende kluizen verstopt. Het huis telt trouwens 57 kamers. Tijdens de inbraak was het gewezen model en socialite samen met haar man Jay Ruthland en hun dochtertje Sophia op vakantie in het buitenland.

De dieven - zo blijkt op camerabeelden - zijn binnengreaakt via een raam. Ze stalen ringen, oorbellen en andere juwelen. De kraak gebeurde al vorige vrijdag maar wordt nu pas bekendgemaakt.