Steven Defour zal gemis Faris Haroun nog niet opvangen:“Maar De Laet, Seck en Buta zijn opties, waarom niet”

Met 16 op 18 is Antwerp de ploeg van het moment – de winnaar ook van het weekend in de Jupiler Pro League. Gaat het in de beker door op zijn elan?

Dan moet het woensdag wel voorbij Standard, op Sclessin dan nog. Sowieso niet evident, en door het uitvallen van Faris Haroun werd de taak er niet makkelijker op. De aanvoerder brak tegen Eupen zijn arm.

“Een stom accident, we weten nog altijd niet hoe het precies gebeurd is”, zegt Laszlo Bölöni. “Jammer, want Faris was prima bezig, ik heb hem heel graag, hij is onze trainer op het veld. Maar bon, we moeten in staat zijn om het ook zonder hem te doen. Ik mag dat zeggen, want hij snapt me: Haroun is nu even verleden tijd.” (glimlacht)

Kopzorgen voor Laszlo Bölöni Foto: Photo News

Wie hem dan moet vervangen? Martin Hongla werd gehaald voor de positie van defensieve middenvelder en is de logische optie, maar hij viel de laatste weken steevast naast de selectie. “Hij moet nog efficiënter worden in zijn spel”, zegt Bölöni. “We gaan zien hoe we het oplossen. Je kan kiezen voor een meer verdedigende optie, met Ritchie (De Laet, red.), Seck of Buta, waarom niet. Je kan ook kiezen voor een klassieke oplossing. Of net voor een offensievere bezetting, zoals in de slotfase tegen Eupen.”

En wat met Steven Defour? “Hij staat te popelen om zijn comeback te maken, maar hij miste de laatste trainingen, omdat hij wat last had van zijn rug, we zullen zien. Ook maandag ontbreekt hij nog , dus tegen Standard moeten we hem niet verwachten.”