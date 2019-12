Zelfde operatie tot 27 keer duurder: zo rekenen ziekenhuizen je extra’s aan en dit kan je doen om een hoge factuur aan te vechten

Bijbetalen voor de tv of de koelkast op je kamer. Extra medische zorgen waarvan achteraf blijkt dat ze niet terugbetaald worden door het ziekenfonds. Ereloonsupplementen in eenpersoonskamers die fors opgetrokken zijn. Het is voor patiënten soms moeilijk om in te schatten hoeveel ze zullen moeten betalen. Toch zijn er een aantal manieren om verrassingen te vermijden.