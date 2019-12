Mobiel bankieren en internetbankieren bij Axa Bank tijdelijk niet mogelijk

Klanten van Axa Bank kunnen tijdelijk geen gebruikmaken van de digitale homebanking kanalen. Ook de mobiele applicatie werkt momenteel niet.

De bank laat via sociaalnetwerksite Twitter weten dat de applicatie en hun digitale kanalen even niet werken. De tweet dateert van vanochtend (maandag) 10.00 uur. Een uur later is het probleem nog steeds niet verholpen. “Onze technici zoeken volop naar een oplossing maar de timing daarvoor is voorlopig niet bekend.”

Beide woordvoerders zijn momenteel onbereikbaar.