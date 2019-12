“Toestand Syrische vluchtelingen in Turkije wordt steeds zorgwekkender”

De toestand van de Syrische vluchtelingen in Turkije wordt steeds zorgwekkender. De grootste vluchtelingencrisis van het moment is allesbehalve onder controle. Dat heeft de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 ter plaatse vastgesteld.

De organisatie heeft zopas een nieuw rapport opgesteld over dit vluchtelingenprobleem, aan de vooravond van het eerste Global Refugee Forum, een topbijeenkomst die dinsdag en woensdag plaatsvindt in het Zwitserse Genève op initiatief van het VN-Vluchtelingenagentschap UNHCR.

Turkije vangt op dit moment meer dan 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen op. Daarnaast huisvest het land 400.000 vluchtelingen uit andere landen. Het onderzoek van 11.11.11 geeft aan dat minstens de helft van de Syrische vluchtelingen op lange termijn in Turkije zullen blijven. Verschillende parameters op het vlak van tewerkstelling, armoede en voedselzekerheid kleuren donkerrood. Slechts 60.800 mensen kregen een toestemming om te werken op de Turkse arbeidsmarkt.

Armoedegrens

Niet minder dan 59 procent van de Syriërs leeft onder de armoedegrens. De EU voorziet met 6 miljard euro in een groot bedrag voor de opvang in Turkije. Het onderzoek van 11.11.11 toont aan dat die som bescheiden is in verhouding met de gigantische noden. Voor de uitbetaling van de tweede schijf van 3 miljard euro waren de EU-lidstaten niet bereid om het oorspronkelijk beloofde bedrag op tafel te leggen.

De laatste maanden werden op grote schaal Syriërs teruggestuurd naar hun land. De Turkse president Erdogan zegt dat hij op korte termijn miljoenen mensen wil terugsturen. Dit terwijl een groot militair offensief woedt in het noorden van Syrië en het risico op gevangenschap en marteling door de Syrische regering of gewapende oppositiegroepen groot is. Een grootschalige terugkeer zou desastreuze gevolgen hebben voor de stabiliteit in de regio. Het 11.11.11-rapport toont aan dat er onvoldoende garanties zijn om zulke uitwijzingen te verhinderen. Ook de Europese Unie (EU) gaat niet vrijuit. ‘Removal centres’ die gebruikt werden om Syrische vluchtelingen te dwingen tot terugkeer worden door de EU gefinancierd.

Concrete engagementen

Het Global Forum for Refugees is een eerste belangrijk moment om beloftes om te zetten in concrete engagementen. 11.11.11 dringt aan op strategie die gebaseerd is op drie duurzame oplossingen voor vluchtelingen. De organisatie vraagt de Belgische regering en de EU om te garanderen dat de terugkeer naar Syrië alleen op een veilige, vrijwillige en waardige manier gebeurt en om te garanderen dat de EU Turkije zal bijstaan in de duurzame integratie van Syrische vluchtelingen in de Turkse samenleving. Tot slot wil 11.11.11 dat in solidariteit met Turkije via hervestiging bescherming wordt geboden aan de kwetsbaarste vluchtelingen.