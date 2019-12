De kalender geeft 17 december aan, en toch halen we dinsdag tot 15 graden. Dat is negen graden boven de gemiddelde december-temperatuur. Moet het zoveelste dagrecord eraan geloven?

We zijn midden december voorbij. De temperaturen moeten normaal rond zes graden hangen. Maar in de plaats daarvan zien we door het raam eerder een lekker lenteweertje met een stuk boven tien graden. Dinsdag ...