Wouter Beke bespaart dan toch niet op de Zelfmoordlijn

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke bespaart (CD&V) dan toch niet op de Zelfmoordlijn. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op sociaalnetwerksite Twitter. Vrijdag raakte bekend dat de Zelfmoordlijn 1,3 procent van hun middelen zou moeten inleveren.

Oorspronkelijk maakte Wouter Beke de belofte om niet te besparen op de preventieve gezondheidszorg maar afgelopen vrijdag keerde hij op zijn woorden terug. Zo werd er onder meer gesnoeid in de middelen voor het Vlaams Instituut Gezond Leven, het VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en de Zelfmoordlijn. Sommige organisaties moesten zes procent van hun middelen inleveren, voor de Zelfmoordlijn kwam dat neer op ‘maar’ 1,3 procent.

LEES OOK. Kritiek op minister Beke: zelfs de Zelfmoordlijn krijgt minder geld

De besparingsronde kreeg bakken kritiek, ook uit politieke hoek, en op maandag wordt een deel van die beslissing nu teruggedraaid. “Er is beslist om in het kader van preventiebeleid dit jaar nog extra vaccins aan te kopen”, zegt de minister op Twitter. “Door die aankoop komt er volgend jaar budgettaire ruimte vrij en kunnen we de besparing van 1,3 procent voor de Zelfmoordlijn terugdraaien.” En dat geldt ook voor de toekomst. “De volgende jaren wordt er ook voor tien miljoen euro aan nieuw beleid uitgetekend in preventie.”