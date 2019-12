Leraar voegt ingenieuze vraag toe aan examen … en betrapt zo 14 ‘valsspelers’

Een ietwat oudere leerkracht heeft een geniale techniek ontwikkeld om spiekende leerlingen te betrappen. Hij gebruikte een van de populairste studentenwebsites tegen hen en betrapte maar liefst 14 leerlingen.

“We moesten ons ingenieursexamen afleggen”, zegt een student op Reddit. “En tijdens het examen moest meer dan de helft van de leerlingen naar het toilet. Dat waren er heel wat meer dan gewoonlijk. Ik dacht eigenlijk dat ze via hun smartphone antwoorden zouden opzoeken en dat irriteerde mij mateloos.”

Toen hij de test indiende en het klaslokaal verliet, dacht de student na over zijn examen. Hij bleef stilstaan bij een vraag, die niets te maken had met de leerstof die ze het afgelopen jaar hadden gezien. De vraag bestond uit twee delen. Het eerste gedeelte was erg gemakkelijk op te lossen maar het tweede gedeelte was dat niet. Heel wat studenten sloegen de vraag over en lieten zo 5 van de 100 punten links liggen.

Chegg

De examens werden verbeterd en alle studenten kregen een e-mail van de leerkracht in hun mailbox. De leerkracht was ervan overtuigd dat heel wat studenten gebruikmaakten van Chegg, een bekende website die examenvragen en antwoorden genereert. Daarop besloot de man de website tegen zijn studenten te gebruiken. “Hij heeft het tweede gedeelte van de vraag zo moeilijk gemaakt, dat niemand het kon oplossen”, gaat de student verder. “Een maand voor de test heeft een van zijn assistenten de vraag gepost op de website. Met een valse account beantwoordde de leerkracht zijn vraag helemaal fout.”

Uiteindelijk vielen 14 van de 99 studenten door de mand. Ze kregen allemaal nul en kregen een officiële waarschuwing van de universiteit voor spieken.