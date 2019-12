Stad Antwerpen opent rouwregister in stadswinkel en online na overlijden Panamarenko

Antwerpen - In Antwerpen opent het stadsbestuur maandag een rouwregister naar aanleiding van het overlijden van kunstenaar Panamarenko, die in Antwerpen werd geboren en er lange tijd actief was. Het rouwregister ligt vanaf 12 uur in de stadswinkel en zal tijdens de openingsuren van de stadswinkel beschikbaar zijn tot en met de dag van de begrafenis. Ook online kan iedereen zijn medeleven betuigen op www.antwerpen.be/rouwregister.

Het stadsbestuur betuigt maandag ook zijn deelneming aan de nabestaanden van Panamarenko, of Henri Van Herwegen zoals hij officieel heette. Panamarenko werd in 1940 geboren in Antwerpen en studeerde er aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Na zijn afscheid van de kunstwereld in 2005 schonk hij zijn voormalig woonhuis annex atelier met inboedel in de Biekorfstraat in Antwerpen aan de Vlaamse Gemeenschap. Het pand wordt beheerd door het M HKA. Ook in het M HKA zelf zijn stukken van Panamarenko te zien, net als in het Middelheimmuseum en op het Sint-Jansplein. “Zijn creaties blijven voortleven, ook in Antwerpen”, klinkt het dan ook bij de stad.

Het fysieke rouwregister ligt vanaf maandagmiddag in de stadswinkel (Grote Markt 11-13) en dat tot en met de dag van de begrafenis. De stadswinkel is elke dag open van 10 tot 17 uur.