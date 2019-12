Beeld van Kuifje voor bijna 170.000 euro verkocht

Een standbeeld van Kuifje en Bobbie is zondag geveild voor 168.000 euro (kosten inbegrepen). Dat meldt veilinghuis Millon België in een persbericht. Het standbeeld, 186 cm hoog, is een werk van beeldhouwer Nat Neujean uit 1976. Van het beeld bestaan verschillende exemplaren. In dezelfde veiling werden nog verschillende andere voorwerpen geveild die gelinkt zijn aan de Belgische strip.