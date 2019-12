Elf doden en zes gewonden bij aanslag in Oost-Congo

Zeker elf mensen werden maandag gedood in de oostelijke Congolese regio Beni, twee dagen na een nog bloediger aanslag door rebellen van de Islamistische Geallieerde Democratische Krachten (ADF).

Volgens de mensenrechtenbeweging CEPADHO vielen maandag militanten de stad Kamango, aan de grens met Oeganda, aan. Elf mensen vonden de dood, zes raakten gewond.

Zaterdag waren al 22 mensen gedood in het dorp Ndombi in dezelfde regio. Eerder deze maand waren ook al 26 mensen omgebracht bij verschillende aanvallen, een in het dorp Mantumbi en twee in Kamango.

Moord op duizenden mensen

In Oost-Congo zijn naar schatting 160 rebellengroepen actief die in totaal 20.000 strijders tellen. Ze worden verdacht van de moord op duizenden mensen, onder hen ook leden van de VN-vredestroepen.

De streek wordt ook geteisterd door een ebola-epidemie. Die is moeilijk te bestrijden door de onveilige situatie in de regio.