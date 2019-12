Loting Champions League: Real Madrid-Manchester City is de blikvanger, Dries Mertens ontmoet FC Barcelona

In Nyon is geloot voor de achtste finales van de Champions League. De absolute kraker is Real Madrid- Manchester City. Dries Mertens mag het opnemen tegen FC Barcelona.

Eden Hazard en Thibaut Courtois nemen het met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League op tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne. Dat bleek maandag bij de loting op de UEFA-hoofdzetel in Zwitserland. Er komen nog een pak andere Rode Duivels in actie:

Axel Witsel en Thorgan Hazard (Borussia Dortmund ), Thomas Meunier (PSG), Divock Origi (Liverpool), Jan Vertonghen en Toby Alderweireld (Tottenham), Timothy Castagne (Atalanta) en Jason Denayer (Olympique Lyon).

De heenwedstrijden worden gespeeld op 18, 19 en 25, 26 februari. De returns vinden plaats op 10, 11 en 17, 18 maart. De finale staat op 30 mei in Istanboel geprogrammeerd.

De affiches:

Napoli - FC Barcelona

Chelsea - Bayern Munchen

Olympique Lyon - Juventus

Tottenham - RB Leipzig

Atletico - Liverpool

Real Madrid - Manchester City

Borussia Dortmund - PSG

Atalanta - Valencia