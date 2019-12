Trainer Fred Vanderbiest opgepakt door politie: “Plots dook hij hevig roepend op straat op”

Vanderbiest (in het zwart) in een hevige discussie met de politie van Knokke.

Brussel / Knokke-Heist - De trainer van RWDM Fred Vanderbiest (42) is zondagavond in Knokke kortstondig gearresteerd door de politie. “Na een ruzie met zijn vriendin wou hij met een pint te veel op in zijn auto stappen. En dat hebben agenten verhinderd”, verduidelijkt zijn advocaat Sven Mary.

Vanderbiest is momenteel trainer van RWDM. Afgelopen seizoen fungeerde hij als assistent-trainer van bekerwinnaar KV Mechelen, voorheen was hij als trainer ook aan de slag bij Oostende, Antwerp en Roeselare. Zondagavond was hij volgens onze informatie op café in Knokke, waar hij wel vaker vertoeft.

Volgens een ooggetuige was hij boven zijn theewater en flink aan het tieren. “Rond 22 uur zagen meerdere mensen hoe hij plots hevig roepend op straat rond de ijspiste opdook. Hij leek ook te bloeden aan zijn voorhoofd”, vertelt de getuige. “De politie, die patrouilleerde rond de ijspiste, heeft hem dan proberen te bedaren, maar hij verzette zich hevig en riep “dat hij niets misdaan had.” Uiteindelijk kwamen er zeven agenten aan te pas om hem geboeid af te voeren.”

“Stiekem auto willen recupereren”

De lokale politie bevestigt dat er een tussenkomst was, maar geeft verder geen commentaar. Zijn advocaat Sven Mary had intussen contact met Vanderbiest. Hij ontkent dat Vanderbiest urenlang opgepakt werd, laat staan dat hij bloedde of overmeesterd moest worden.

Volgens Mary was er sprake van een ruzie met zijn vriendin. “Hij wou toen huiswaarts keren met zijn wagen, maar agenten hebben hem dat afgeraden omdat hij een pint te veel had gedronken. Hij is toen te voet vertrokken, maar heeft dan de fout gemaakt om toch zijn auto te willen recupereren. Toen is hij even opgepakt. Maar om 22.30 uur was hij alweer tijd. Zijn rijbewijs is hij voor twee weken kwijt.”