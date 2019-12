84 jaar en toch doorzettingsvermogen om u tegen te zeggen: Roy loopt als oudste persoon ooit marathon van Antarctica uit

84 jaar is hij, maar Roy Jorgen Svenningsen heeft sinds vrijdag een indrukwekkend wereldrecord op zijn naam staan. Zo liep de man als oudste persoon ooit de marathon van Antarctica uit. Volgens de Amerikaanse winnaar William is het een erg lastige wedstrijd. “Want elke stap die je zet is eigenlijk maar een halve omdat je telkens uitglijdt”, klinkt het.