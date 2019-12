Ouders van overleden Emmy (26): “We zullen je nooit vergeven”

Brugge - De man die Emmy De Vos (26) uit Brugge dood reed, kreeg daar vanmorgen zijn straf voor. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf, een geldboete en een rijverbod van één jaar, waarvan de helft met uitstel. Het werd een emotionele zitting in de politierechtbank.

“We zullen je nooit vergeven. Je was een schande in het verkeer. Hoe roekeloos kon je zijn?” De ouders van Emmy De Vos (26) uit Brugge lazen dinsdagmorgen allebei een emotionele brief voor aan de doodrijder van hun dochter. Die reed de jonge vrouw dood met 2,3 promille alcohol in zijn bloed. “Je heb bewust gedronken. Zwaar gedronken. Je kende de risico’s. Maar door die zelfoverschatting is onze dochter er niet meer”, klonk het bij papa Frank De Vos (63).

Het ongeval gebeurde op 16 maart dit jaar langs de Odegemstraat in Assebroek (Brugge). Emmy was met haar bromfiets op weg naar het werk. A.V. reed met zijn BMW terug naar huis na een stevig avondje stappen. Ter hoogte van een wegversmalling kwamen de twee in botsing. Emmy, die met haar vriend aan het bouwen was, overleefde de klap niet. De procureur was maandagmorgen duidelijk in de rechtbank: “De autobestuurder is honderd procent verantwoordelijk voor dit ongeval. De bromfiets had voorrang toen hij besloot om de wegversmalling van 3,5 meter breed in te rijden. Hij had haar kunnen en moeten zien.”

A.V. zat de ganse zitting met gebogen hoofd voor de politierechter. Hij betwistte zijn fouten niet. Zijn advocaat wees op zijn blanco strafblad en het feit dat hij als alleenstaande vader van twee kinderen en zelfstandige niet zo makkelijk heeft. De prille dertiger kreeg ook zelf het woord. “Ik wil me vooral nog eens excuseren. Het was het stomste wat ik kon doen en ik heb er heel erg veel spijt van. Ik drink geen druppel alcohol meer, maar daar hebben die mensen natuurlijk niets meer aan. Ik mag er zelf niet aan denken dat ik een van mijn kinderen zou kwijtraken door zo’n stom accident. Uit de grond van mijn hart: het spijt me oprecht.”

Dierbaarste schat

De politierechter wees hem er nog eens op dat hij niet bepaald één pintje teveel gedronken had. Volgens haar was de alcohol dan ook dé reden voor het ongeval. “Ik was er niet bij, maar daar moet je niet aan twijfelen. Je reactie- en inschattingsvermogen was danig aangetast”, klonk het.

De ouders van Emmy waren tevreden met het feit dat A.V. zijn aansprakelijkheid niet betwistte. Maar ze spaarden hem niet toen ze het woord kregen. “Je hebt mijn dierbaarste schat afgenomen. Weet je hoe dat voelt? Besef je hoe ik dagelijks met mijn verdriet verder moet? Gelukkig zijn, genieten. Dat gaat niet meer”, zei mama Petra Demeyere (59). De ouders kregen de hele zaal stil met hun voorgelezen brief. Al hadden ze zelf niet lang over hun woorden moeten nadenken. “Het was onze enige kans om iets tegen hem te zeggen”, zegt papa Frank, die samen met Emmy in het Brugse Belfort woonde. “We vonden dat we dit voor onze dochter ook echt moesten doen. Om te tonen dat ze zeker nog niet vergeten is.”

De politierechter gaf A.V. een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel, een boete van 2.400 euro en een rijverbod van één jaar, waarvan de helft met uitstel. Als hij zijn rijbewijs daarna nog terug wil halen, zal hij zijn theoretisch en praktisch examen opnieuw moeten afleggen en een psychologische en medische proef ondergaan. Bovendien zal hij ook drie jaar lang een alcoholslot in zijn wagen moeten installeren. “De duur van die straffen maakte niet zo heel veel uit. Maar we vinden het wel belangrijk dat hij zijn proeven opnieuw moet doen. En dat hij een alcoholslot krijgt. Want alcohol is tenslotte de oorzaak geweest”, aldus Emmy’s ouders.