Onderzoek naar mogelijke verkrachting door taxichauffeur

Brussel - Het Brusselse parket heeft een vooronderzoek geopend naar een mogelijke verkrachting die zou gepleegd zijn door een taxichauffeur. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Dat geeft voorlopig geen verdere commentaar over het onderzoek.

Het onderzoek werd geopend op 15 november, nadat een jonge vrouw klacht had ingediend. De jongedame zou in het centrum van Brussel uitgeweest zijn in een discotheek en een taxi gebeld hebben om naar huis terug te keren. De taxi zou haar aan de uitgang van de discotheek opgehaald hebben maar onderweg zou de chauffeur zich aan haar vergrepen hebben.