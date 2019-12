Brussels Airport krijgt weer rechtstreekse verbinding met Singapore

Eind oktober volgend jaar landt Singapore Airlines weer op Brussels Airport. De luchtvaartmaatschappij zal vier keer per week passagiers heen en weer vliegen tussen België en de stadstaat in Zuidoost-Azië. Dat is maandag bekendgemaakt op een persconferentie nabij de luchthaven van Zaventem.

De verbinding bestond al eens, maar ze werd door Singapore Airlines stopgezet in 2003. Dat de maatschappij nu terugkeert, komt omdat er vanuit de Benelux, en vooral Brussel, weer meer vraag is naar vluchten richting Singapore en andere bestemmingen in Zuidoost-Azië. En dat zowel voor zakenreizen als toerisme, zo klonk het maandag.

Cargovluchten

De vluchten van en naar Singapore zullen worden uitgevoerd met een Airbus A350. De toestellen worden op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag op Brussels Airport verwacht.

De Singaporese luchtvaartmaatschappij is al enkele jaren met cargovluchten actief op Brussels Airport.