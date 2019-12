Arbeiders zonder papieren kloppen aan bij Open Vld: “Wat willen wij? Werken!”

Brussel -

Een twintigtal aanhangers van het Collectief van arbeiders en arbeidsters zonder papieren heeft vrijdag geprotesteerd aan het hoofdkwartier van Open Vld in de Melsensstraat in Brussel. De sans-papiers willen voorzitster Gwendolyn Rutten overtuigen dat zij een oplossing kunnen bieden om de vele vrije vacatures en knelpuntberoepen in Brussel op te vullen.