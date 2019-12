Loting Europa League: Club Brugge tegenover grootmacht Manchester United, AA Gent treft AS Roma

In Nyon is op de hoofdzetel van de UEFA geloot voor de zestiende finales van de Europa League. Club Brugge mag zich opmaken voor een trip naar Old Trafford. AA Gent gaat op zoek naar de volgende ronde bij AS Roma.

Club Brugge mag op zoek naar eerherstel in Manchester. In 2015 werd blauwzwart kansloos uit de voorrondes van de Champions League gekegeld door United. In het Theatre Of Dreams verloor Club de heenmatch met 3-1, thuis werd het 0-4. Manchester United is tegenwoordig de nummer 6 uit de Premier League. Ze wonnen hun poule in de Europa League voor AZ.

AA Gent heeft op zijn beurt niet al te beste herinneringen aan AS Roma. Tien jaar geleden versperde Roma de weg naar de laatste voorronde van de Europa League. In Rome kwamen de Buffalo’s toen snel op voorsprong, maar toch eindigde de heenmatch op 3-1. In het Ottenstadion kregen de Buffalo’s onder impuls van de Romeinse aanvoerder Francesco Totti 7 goals om de oren. AA Gent wist dit jaar wel als reekshoofd te eindigen in de poulefase van de Europa League, Roma moest Basaksehirspor voor zich dulden.

De affiches voor de zestiende finales:

CLUB BRUGGE (Bel) - Manchester United (Eng)

APOEL Nicosia (Cyp) - FC Basel (Zwi)

FC Kopenhagen (Den) - Celtic Glasgow (Sch)

Getafe (Spa) - Ajax (Ned)

Sporting Lissabon (Por) - Basaksehirspor (Tur)

CFR Cluj (Roe) - Sevilla FC (Spa)

Eintracht Frankfurt (Dui) - FC Salzburg (Oos)

Rangers (Sch) - Braga (Por)

Ludogorets (Bul) - Inter Milan (Ita)

Wolfsburg (Dui) - Malmö (Zwe)

AS Roma (Ita) - AA GENT (Bel)

Wolverhampton Wanderers (Eng) - Espanyol (Spa)

AZ Alkmaar (Ned) - LASK Linz (Oos)

Bayer Leverkusen (Dui) - FC Porto (Por)

Shakhtar Donetsk (Oek) - Benfica (Por)

Olympiakos (Gri) - Arsenal (Eng)

De heenwedstrijden van de zestiende finales worden gespeeld op 20 februari 2020, de terugwedstrijden op 27 februari 2020.