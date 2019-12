Jobstudent moet Playstation inleveren na diefstal van 7.500 euro bij zijn werkgever

Genk - Een 21-jarige jobstudent uit Genk die 7.500 euro stal uit de kluis van zijn werkgever moet van de Tongerse strafrechter een werkstraf van 160 uur uitvoeren en een boete van 400 euro betalen. De televisie en de spelcomputer die hij van de buit kocht werden verbeurd verklaard.

De student werkte in een kledingwinkel in Maasmechelen Village en moest op 15 december 2017 de verwarming gaan afzetten in het lokaal waar ook de kluis stond waarin de dagopbrengsten bewaard worden. De student zag dat de kluis niet op slot was en nam daar een enveloppe met 7.500 euro uit. Met een deel van het geld kocht hij een nieuwe Playstation, spelletjes en een televisie. De rest van het geld stortte hij op zijn rekening.

Enveloppe

Toen de diefstal na het weekend aan het licht kwam wees de student twee andere jongens aan als mogelijke daders. Die kregen de politie over de vloer en moesten toezien hoe hun woning overhoop werd gehaald terwijl zij van niets wisten. Pas toen hij met de feiten en hun verklaringen werd geconfronteerd tijdens zijn verhoor door de onderzoeksrechter gaf de jobstudent toe dat hij de enveloppe gestolen had.

Met de diefstal wilde de toen achttienjarige student zijn bovenmatige fascinatie met luxegoederen financieren. De jongen moest het vorige maand komen uitleggen voor de Tongerse strafrechter en hoorde hoe de procureur een werkstraf van zestig uur voor hem vroeg.

Luxueuze goederen

De jongen kreeg uiteindelijk een werkstraf van 160 uur omdat de rechter vindt de feiten te ernstig zijn. In het vonnis staat te lezen dat hij de diefstal pleegde terwijl hij materieel niets te kort kwam, nog bij zijn moeder inwoonde en in het weekend werkte waardoor hij zich financieel meer kon veroorloven dan zijn leeftijdsgenoten. Door zijn hoge uitgaven en hang naar luxegoederen kreeg hij toch schulden terwijl hij gefixeerd bleef op het vergaren van geld en allerhande luxueuze goederen.

De jobstudent krijgt een jaar tijd om de werkstraf uit te voeren. Als hij die straf niet uitvoert moet hij een gevangenisstraf van een jaar uitzitten.