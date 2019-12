Frankrijk breidt observatiezone Afrikaanse varkenspest uit tot Belgische grens

Frankrijk heeft vrijdag de observatiezone voor de Afrikaanse varkenspest uitgebreid tot aan de Belgische grens in de Ardennen, zo melden Franse media. Dat betekent dat er speciale maatregelen gelden in de betrokken zone. Net vrijdag werd bekendgemaakt dat de beenderen van een everzwijn die op 9 december ontdekt werden in een afgebakende zone bij het dorp Assenois, een deelgemeente van Léglise in de provincie Luxemburg, besmet zijn met Afrikaanse varkenspest.

Het karkas werd ontdekt bij verhoogde controle- en zoekacties naar everzwijnen in de streek. Een laboratorium bevestigde dat de beenderen positief hadden getest op het virus. Volgens de eerste gegevens was het everzwijn al drie tot zes maanden dood.

De zone staat onder verscherpt toezicht in het kader van de aanpak van de crisis rond de Afrikaanse varkenspest.

Als gevolg van de ontdekking gelden speciale maatregelen in de betrokken zone. Zo is alle verkeer in de bossen verboden, mag er niet gejaagd worden, mag er geen hout gekapt worden.

In Frankrijk is nog geen enkel gevaar van Afrikaanse varkenspest vastgesteld.