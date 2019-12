Overleg met Panamarenko nabestaanden moet duidelijkheid brengen over ‘feestjaar’ 2020

Antwerpen - Na het overlijden van Panamarenko is het nog onduidelijk hoe het verder moet met het geplande Antwerpse feestjaar rond de 80ste verjaardag van de kunstenaar. Het M HKA, waar een grote overzichtsexpo zou worden gehouden, wil binnenkort overleggen met de nabestaanden. Ook de andere initiatieven zullen volgens het stadsbestuur nog worden bekeken en eventueel aangepast.

Het feestjaar was in samenspraak met de echtgenote en enkele vrienden van Panamarenko gepland en zou bestaan uit onder meer een pop-uptentoonstelling in galerij Campo en Campo met een aantal favoriete werken van de kunstenaar zelf en tekeningen, de opening van een nieuwe thematische stadswandeling en een overzichtsexpo in het M HKA.

LEES OOK. Stad Antwerpen opent rouwregister in stadswinkel en online na overlijden Panamarenko

“De concrete invulling moest sowieso nog verder worden besproken”, klinkt het maandag bij het M HKA. “Uiteraard zitten we binnenkort samen om te kijken hoe we dit allemaal op een gepaste manier kunnen invoegen.”

Ook het huis en atelier van Panamarenko in de Biekorfstraat, eveneens in handen van het M HKA, worden na een restauratie in principe begin 2020 weer opengesteld voor het grote publiek.