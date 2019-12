Omzendbrief voor aanpak straatraces en trouwstoeten in Oost-Vlaanderen

Asociaal en onaangepast rijgedrag zoals straatraces, trouw- of vreugdestoeten worden niet getolereerd en zullen in Oost-Vlaanderen met een gecoördineerde samenwerking een halt toegeroepen worden. Dat is het signaal dat het parket en de lokale en federale politie willen geven met een nieuwe omzendbrief.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft op 27 november de omzendbrief uitgevaardigd, die de basis vormt voor het beleid en de coördinatie, zegt persmagistraat Annelies Verstraete. “De openbare weg kent een steeds vaker voorkomend fenomeen van straatraces, asociaal rijgedrag, trouwstoeten of vreugdestoeten waarbij de verkeersregels overtreden worden. We willen met een gecoördineerde aanpak op het terrein een duidelijk en onmiddellijk signaal geven dat dergelijk onaangepast en asociaal rijgedrag niet getolereerd wordt in het straatbeeld.”

Onveilig

Het rijgedrag start meestal in een bepaalde politiezone en wordt voortgezet in een andere zone, of gaat soms verder op de autosnelweg. Daarom hebben het parket en de lokale en federale politie een samenwerkingsprotocol gesloten, dat op 1 januari in werking treedt. De politie krijgt de opdracht om de verkeersonveilige situatie zo snel mogelijk te stoppen. De overtreders worden ook aangepakt, met bijvoorbeeld een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en immobilisatie of gerechtelijk beslag van het voertuig. “En zelfs arrestatie van de bestuurder indien er sprake is van zeer ernstige feiten”, stelt het parket.