Manchester United, de tegenstander die Club Brugge absoluut niét wilde hebben... maar die wel steken laat vallen tegen de kleintjes

Nee, blij zal Philippe Clement niet zijn. De trainer van Club Brugge hoopte op het bescheiden Malmö als tegenstander in de zestiende finales van de Europa League, hij kreeg... Manchester United, de Engelse recordkampioen. Op papier is blauw-zwart kansloos tegen een club die in alles een veelvoud is van de Belgische competitieleider.… hun enige hoop: de wispelturigheid van de Red Devils, die tegen de mindere goden van hun pluimen laten.