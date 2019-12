Yari Verschaeren op krukken bij Anderlecht

Eén dag na zijn horrorblessure op Standard was Yari Verschaeren (18) voor een blitzbezoek even op het oefencomplex van Anderlecht. De ergste pijn bij de middenvelder was al weg, maar hij hinkelde wel nog wat onhandig op zijn krukken.

Het talent was zwaar aangeslagen nadat hij zijn voet zwaar omsloeg in Luik. Het is de eerste zware blessure van zijn carrière en dat moet hij even verteren. De schade valt gelukkig nog mee. Verschaeren heeft twee gescheurde enkelligamenten en zou vier tot zes weken out zijn. Na zijn bezoekje keerde hij snel terug huiswaarts.

Foto: Marc Gysens