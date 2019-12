Man van 32 jaar verdwijnt uit rust- en verzorgingstehuis in Evere

Brussel / Evere - De cel vermiste personen van de federale politie is samen met de lokale politie van Evere op zoek naar Peter Van Den Brande. De 32-jarige man verbleef in een rust- en verzorgingstehuis in Evere waar hij zondag verdwenen is.

Peter Van Den Brande verbleef in het rust- en verzorgingstehuis Eureka, aan de August De Boeckstraat in Evere. Een instelling met een speciale afdeling voor personen met verminderde zelfredzaamheid en/of geheugenstoornissen die aangepaste opvang en gerichte verzorging nodig hebben. En voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Afgelopen zondag omstreeks 9u30 verliet de 32-jarige Peter Van Den Brande de instelling en keerde intussen niet meer weer. “We zijn volop met het onderzoek bezig en hopen de man zo snel mogelijk terug te vinden”, klinkt het bij de cel vermiste personen van de federale politie.

Peter is ongeveer 1m80 lang en struis gebouwd. Hij heeft donker haar en groene ogen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een lichtgrijze training en sportschoenen.

Zowel de politie als de instelling zelf wijzen er op dat hij medische verzorging nodig heeft.

Wie informatie heeft of weet waar de man zich bevindt, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. Mailen kan ook via opsporingen@police.belgium.eu