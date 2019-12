AA Gent treft AS Roma in de Europa League, Michel Louwagie: “Ik wil niet herinnerd worden aan die 1-7 nederlaag”

AA Gent heeft niet al te beste herinneringen aan AS Roma. Tien jaar geleden versperden de Romeinen de weg naar de laatste voorronde van de Europa League. Toch was AS Roma de eerste keus van manager Michel Louwagie en voorzitter Ivan De Witte: “Het was een doel om reekshoofd te zijn en een grote naam te loten, dus we zijn tevreden.”

In Rome kwamen de Buffalo’s in 2009 snel op voorsprong, maar toch eindigde de heenmatch op 3-1. In het Ottenstadion kregen de Buffalo’s onder impuls van de Romeinse aanvoerder Francesco Totti 7 goals om de oren. Een blamage voor AA Gent. De Gentenaars wisten dit jaar wel als reekshoofd te eindigen in de poulefase van de Europa League, terwijl Roma Basaksehirspor voor zich moest dulden.

AA Gent-manager Michel Louwagie ziet een tripje naar de Italiaanse grootmacht nu wel zitten.“Het is een grootmacht uit het Europees voetbal. Deze club speelt normaal altijd Champions League. Vooraf was het doel om een grote naam te laten en zelf reekshoofd te zijn, dus dan moet je wel tevreden zijn.”

Josephine Henning trok het balletje met Roma uit de trommel voor AA Gent Foto: EPA-EFE

Of hij niet liever een haalbare kaart had gehad? “Je kan ook een haalbare kaart laten en eruit liggen. Ik had er met voorzitter Ivan De Witte uren over gesproken en we kwamen uit bij Roma. In de groepsfase hadden we met Wolfsburg niet zo’n sexy tegenstander van Oleksandriya vroeg iedereen zich af waar in godsnaam dat dat lag. Dan bleef enkel Saint-Etienne over. Dus dan zijn wel blij met deze naam.”

Hij waarschuwt wel voor de Romeinen, ondanks hun niet overtuigende poulefase. “Een rechtstreekse uitschakeling is altijd anders. Roma gaat zich zeker willen kwalificeren. Ik hoop beter te doen dan enkele jaren terug. Ik wil niet meer herinnerd worden aan die 1-7 thuisnederlaag.” (lacht)

Alle affiches voor de zestiende finales op een rij:

CLUB BRUGGE (Bel) - Manchester United (Eng)

APOEL Nicosia (Cyp) - FC Basel (Zwi)

FC Kopenhagen (Den) - Celtic Glasgow (Sch)

Getafe (Spa) - Ajax (Ned)

Sporting Lissabon (Por) - Basaksehirspor (Tur)

CFR Cluj (Roe) - Sevilla FC (Spa)

Eintracht Frankfurt (Dui) - FC Salzburg (Oos)

Rangers (Sch) - Braga (Por)

Ludogorets (Bul) - Inter Milan (Ita)

Wolfsburg (Dui) - Malmö (Zwe)

AS Roma (Ita) - AA GENT (Bel)

Wolverhampton Wanderers (Eng) - Espanyol (Spa)

AZ Alkmaar (Ned) - LASK Linz (Oos)

Bayer Leverkusen (Dui) - FC Porto (Por)

Shakhtar Donetsk (Oek) - Benfica (Por)

Olympiakos (Gri) - Arsenal (Eng)

De heenwedstrijden van de zestiende finales worden gespeeld op 20 februari 2020, de terugwedstrijden volgen op 27 februari 2020.