Vijf jaar cel gevorderd tegen Syriër voor dubbele verkrachting in Gistel

Gistel - Een 19-jarige Syriër heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de verkrachting van twee minderjarige vriendinnen in Gistel. Mustafa A. houdt vol dat alles met onderlinge toestemming gebeurde. Het openbaar ministerie eiste vijf jaar effectieve gevangenisstraf.

Een 17-jarig meisje nodigde een 15-jarige vriendin en Mustafa A. op zaterdag 27 april uit bij haar thuis in Gistel. In de loop van de nacht zou het jongste slachtoffer tijdens een ommetje verkracht zijn door de beklaagde. Later die nacht zou hij zich in de living van de woning ook nog vergrepen hebben aan het 17-jarig meisje.

De bal ging aan het rollen toen de slachtoffers maandag op school naar de leerlingenbegeleider stapten. A. verklaarde echter dat beide meisjes toestemming hadden gegeven voor de seksuele betrekkingen. Na een test met de leugendetector gaf hij wel toe dat het 15-jarige meisje tijdens de seks over pijn geklaagd had.

De verdediging vroeg met aandrang om de vrijspraak. Volgens meester Johan Platteau zijn er absoluut geen bewijzen van verkrachtingen. “Ze hebben me bijna gedwongen om seks te doen”, zei de Syriër zelf.

De rechtbank velt een vonnis op 20 januari.