Vlak voor of na de schooluren geen zware trucks meer in centrum van Aalst

Aalst - In Aalst beslist het stadsbestuur om een tonnagebeperking in te voeren na een dodelijk ongeval met een 11-jarige scholier. Op werkdagen zullen tussen 7.30 en 8.30 uur en tussen 15.30 en 16.45 uur geen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton worden toegelaten in het stadscentrum. Op woensdagen geldt het verbod van 12 tot 13 uur.

Een tonnagebeperking die in het mobiliteitsplan van schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) was voorzien, wordt met de beslissing van het schepencollege versneld ingevoerd. Het globale verkeerscirculatieplan moet ook zo snel mogelijk worden geïmplementeerd, klinkt het maandag.

Groen-fractieleider Lander Wantens is tevreden met de beslissing en de belofte dat die gehandhaafd zal worden. Wel vraagt de partij om het verbod niet enkel in het centrum van Aalst in te voeren, maar ter hoogte van alle schoolomgevingen in de omgeving van Aalst.

Vorige week werd een 11-jarige jongen doodgereden toen hij op weg was naar school. Een zware truck had de jongen niet gezien. Het kind was op slag dood.

LEES OOK. “De kroniek van een aangekondigd drama”: locatie fabriek in stadscentrum ter discussie (+)