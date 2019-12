School van verongelukte Ian (16) vervangt examen door bezinningsmoment: “Iedereen is er kapot van”

Zandhoven / Vorselaar -

Ian Goormans (16), dodelijk slachtoffer van het ongeval met vluchtmisdrijf in Vorselaar zaterdag, zat in het laatste jaar elektromechanica in het VTI Zandhoven. Het examen wiskunde van maandag werd vervangen door een bezinningsmoment. Voor de rest van de kerstexamens mogen zijn klasgenoten zelf kiezen of ze nog examens willen afleggen. “Ik heb vooral een enorme droefenis gevoeld vanmorgen, nog meer dan boosheid”, zegt directeur Peter De Keulenaer.