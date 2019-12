Dit is wat een aanslag aanricht in een woning

Als bij wonder zijn er nog geen slachtoffers gevallen bij de granaataanvallen op Antwerpse woningen van drugsverdachten of hun families. Nochtans is de ravage vaak enorm, zo blijkt uit beelden die voor het eerst zijn vrijgegeven door het Nederlandse opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Bij een gelijkaardige aanslag in het Nederlandse Urk, de kleinste gemeente van de provincie Flevoland,vielen als bij wonder geen slachtoffers maar het huis moest wel onbewoonbaar worden verklaard.