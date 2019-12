Opgelet voor valse e-mails van Bpost tijdens de feestdagen

Nog nooit werden zoveel phishing e-mails gestuurd als dit weekend. Safeonweb kreeg de voorbije twee dagen meer dan 300 meldingen van phishingberichten waarbij oplichters zich voordoen als pakjesdiensten en in een e-mail vragen om verzendkosten te betalen. “Ze doen zich voor als pakjesdiensten omdat ze weten dat we tijdens deze periode veel pakjes online kopen.”

Kreeg jij ook een e-mail van Bpost, Zalando of PostNL zonder dat je een pakje hebt besteld? Dan is de kans groot dat je een phishing e-mail hebt ontvangen. Volgens Safeonweb kregen internetgebruikers de voorbije dagen een tsunami van phishingberichten in naam van de pakjesdiensten. “Het is de eerste keer dat mensen zoveel valse e-mails ontvangen, sommigen kregen zelfs 30 berichten van cybercriminelen die zich voordeden als pakjesdiensten. De meeste e-mails worden verzonden in naam van Bpost”, zegt Andries Bomans van Safeonweb.

Safeonweb waarschuwt om voorzichtig te zijn met zulke e-mails, vooral tijdens de eindejaarsperiode. “We zien dat cybercriminelen hun tactiek aanpassen en inspelen op de actualiteit. Tijdens de kerstperiode neemt het aantal phishingberichten altijd toe omdat oplichters ervan uitgaan dat we nu massaal pakjes online kopen en dus gemakkelijker op zulke e-mails klikken en antwoorden. Maar waarom mensen nu plots tientallen berichten krijgen, daar hebben we niet meteen een verklaring voor.”

Onderscheid maken

Oplichters misbruiken de logo’s van verschillende pakjesdiensten waardoor de e-mails op het eerste gezicht echt lijken. Toch kan je de valse e-mails van de echte onderscheiden: “Klopt het referentienummer van je zending niet, dan kan je ervan uitgaan dat het over phishing gaat. Kijk ook altijd na wie het bericht stuurde. Merk je dat de toon van het bericht zeer dwingend is en ze je bijna verplichten om te betalen, dan gaat het waarschijnlijk om phishing.”